Com trajes típicos, índios pegam metrô

Sábado, 8h30. A caminho do trabalho, a representante de vendas Marcela Bastos surpreende-se com o metrô um pouco mais cheio do que o normal. E leva um susto ao entrar no vagão: dezenas de índios se espalham pela composição. Com trajes típicos, alguns carregam sacos com instrumentos, arcos e flechas e cordões de miçangas. Em um canto, um grupo balança os chocalhos, entoando cantigas tradicionais. A música logo toma conta do metrô e é repetida por outros indígenas.

Desde que desembarcaram no Rio, os índios de diferentes etnias transformaram seus cocares multicoloridos numa espécie de marca registrada da Rio+20 e estão mudando a rotina da cidade. A indígena Enildes Santos, de 20 anos, tupinambá de Ilhéus (BA), só não gosta das brincadeiras de que tem sido alvo. "Ficam mangando da gente, tapando a boca com a mão e fazendo bu-bu-bu. Não gosto", queixou-se. / CLARISSA THOMÉ