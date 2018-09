Com treino na hora da abertura, seleção não sente clima da Copa

Milhares de torcedores vestidos com as roupas de suas seleções e tocando as onipresentes vuvuzelas saíram às ruas de Johanesburgo horas antes da partida entre os Bafana-Bafana, como é conhecida a seleção sul-africana, e o México, no emblemático estádio Soccer City.

Até no clube de golfe do complexo onde está o hotel da seleção, uma festa foi armada para o jogo de abertura.

Para os jogadores do Brasil, no entanto, o dia será de mais um treinamento, sem presença do público, na Randburg High School.

Quando a bola rolar pela primeira vez num Mundial na África, a seleção brasileira estará em campo na escola próxima do hotel onde está concentrada, em um bairro afastado do furor causado pela Copa.

"Existe um planejamento. O melhor para gente é descansar de manhã e treinar à tarde", disse resignado o zagueiro Juan. "A gente tenta adaptar o horário do treinamento e dos descansos com os horários jogos. Às vezes é possível, às vezes não é. Espero que a gente consiga ver os melhores jogos."

A programação da comissão técnica para os próximos dias da seleção brasileira impossibilitará os jogadores de assistirem também ao jogo de estreia da rival Argentina, contra a Nigéria, no sábado, e o mesmo se repetirá com o jogo do dia 16 entre Espanha x Suíça, ambos possíveis adversário do Brasil nas oitavas-de-final. Essas partidas também acontecerão no mesmo horário dos treinos da seleção.

A explicação da comissão técnica para marcar os treinos às 16h (11h de Brasília) é porque o Brasil jogará às 15h30 (hora local) contra Portugal, último adversário no Grupo G do Mundial. Os dois primeiros jogos da seleção, no entanto, serão às 20h30, contra Coreia do Norte e Costa do Marfim, e a seleção fará apenas dois treinos no horário da noite, domingo e segunda-feira.

De acordo com o site da seleção brasileira, o técnico Dunga e os jogadores irão se reunir na noite desta sexta-feira para assistir ao outro jogo do dia, entre França x Uruguai, na Cidade do Cabo.

Juan afirmou que tentará ver o máximo possível de jogos do Mundial, mas que na verdade espera estar nas principais partidas da Copa.

"Quando a gente começar a ver os jogos até a nossa estreia vai ser um clima de ansiedade. A gente quer começar logo a fazer o que a gente gosta, que é jogar futebol", disse.

"O que esperamos é que as outras seleções tenham que nos assistir pela tevê."