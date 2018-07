Com um gol de Pjanic, Roma volta a ganhar em casa; Lazio vence fora

A Roma está em segundo lugar na tabela com 11 pontos a menos que a Juventus, que encara o Empoli ainda neste sábado.

A Roma marcou aos 25 minutos de jogo após boa troca de passes que terminou em Alessandro Florenzi deixando Pjanic na cara do gol, que chutou e superou o goleiro Mariano Andujar.

Pjanic, que também foi às redes na última vitória da Roma em casa contra a Inter em novembro, fez gestos em direção às cabines de imprensa durante a comemoração.

"Minha comemoração foi controversa? Algumas pessoas na imprensa falam muito", ele disse em entrevista à Sky Sports Itália.

O meia bósnio parece ter boa sorte contra o Napoli, já que havia marcado duas vezes na vitória da última temporada por 2 a 0 sobre a equipe de Rafa Benítez.

Neste sábado, a Roma, do técnico Rudy Garcia, controlou a primeira metade de jogo, pressionando seu adversário em todo o campo.

O segundo tempo foi diferente, com o Napoli atacando com agressividade mas sem conseguir o gol. O time de Rafa Benitez tem agora quatro derrotas consecutivas fora de casa, e caiu para a quinta colocação na tabela.

Na partida da Lazio, Lucas Biglia fez um gol de pênalti e desperdiçou outra cobrança na vitória de sua equipe, terceira colocada na tabela e que conquistou a sétima vitória consecutiva no Campeonato Italiano, chegando aos 55 pontos, um a menos que a arquirrival Roma.

"Hoje nós mostramos que aprendemos a partir de alguns erros no passado", disse o treinador da Lazio Sergio Pioli à Sky Sports Italia.

"Nós tivemos uma mentalidade diferente se comparado às derrotas contra Empoli e Cesena."

"Temos que manter os pés no chão mas estamos no caminho certo."

O alemão Miroslav Klose pôs a Lazio em vantagem no primeiro tempo, completando passe de Stefano Mauri para assinalar seu nono gol na temporada.

O Caglari, penúltimo com 21 pontos, mostrou grande espírito de luta para conseguir um merecido empate com Marco Sau, cujo chute desviou no zagueiro Mauricio da Lazio e estufou as redes da equipe da capital.

Mas Keita, que saiu do banco da Lazio, conseguiu arrancar dois pênaltis para o seu time. O primeiro foi convertido pelo volante argentino Biglia, mas o segundo deles acertou o poste. Mas Marco Parolo tratou de fazer o terceiro para a Lazio com um gol de falta nos acréscimos.

O Milan conseguiu sua primeira vitória fora de casa em pouco mais de cinco meses graças a Jeremy Menez, que ganhou de dois defensores na corrida e, com uma finalização indefensável, deu ao seu time a vitória por 2 a 1 sobre o Palermo.

O Milan agora é o oitavo com 41 pontos, seis a menos que o quinto colocado Napoli.

A Inter de Milão, por sua vez, não conseguiu assegurar sua primeira vitória em cinco jogos ao ficar no 1 a 1 com o lanterna Parma, que segue mostrando muita determinação em campo, embora os atletas não recebam salário desde o começo da temporada.

(Por Jacopo Lomonaco)