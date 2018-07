Com uniforme da NET, dupla assalta casa em Santos Dois homens caracterizados como funcionários da operadora de telefonia e TV a cabo NET assaltaram hoje uma casa em Santos, na Baixada Santista. O crime aconteceu por volta das 11h30, quando o médico Edison Aléssio, de 75 anos, que aguardava uma visita técnica para o conserto do telefone, abriu a porta para dois homens que estavam com uniformes e crachás da operadora. Armados, os bandidos anunciaram o assalto. O médico reagiu e foi agredido, mas passa bem.