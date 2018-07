Com Uniseb, Estácio ganha força para competir com Kroton e Anhanguera A Estácio avalia que terá musculatura para competir com as rivais maiores Kroton e Anhanguera em vários mercados de educação do Brasil após a aprovação da compra da Uniseb pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), disse à Reuters o diretor financeiro da companhia, Virgílio Gibbon.