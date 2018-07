Com US$114 mi, Obama supera arrecadação de Romney em agosto

O ex-governador de Massachusetts Romney e o Partido Republicano levantaram mais de 111 milhões de dólares, dando continuidade a uma sequência de doações de altos valores que os deixam bem equipados para disputar a eleição de 6 de novembro.

Enquanto Obama quebrou todos os recordes de captação de recursos em 2008, Romney tem superado o adversário democrata significativamente em arrecadação de recursos desde abril.

Isso contribuiu para uma vantagem de caixa para o lado republicano, que é ajudado pelo sucesso de grupos externos de arrecadação, os Super PACs , que gastaram fortunas em apoio ao candidato republicano com fundos ilimitados de doadores milionários.

Em julho, a campanha de Obama arrecadou 75 milhões de dólares enquanto Romney angariou 101 milhões de dólares. Essa discrepância mudou em agosto.

O candidato democrata ampliou sua base de doadores no mês passado com mais de 317.000 doadores que nunca tinha dado dinheiro antes, afirmou o gerente da campanha de Obama, Jim Messina, em um comunicado. Mais de 1,1 milhão de doadores no total doaram dinheiro em apoio a Obama.

"A chave para reagir contra os interesses especiais dos cheques ilimitados de apoio a Mitt Romney é fazer crescer nossa base de doadores, e nós fizemos isso substancialmente no mês de agosto", disse Messina.

A campanha de Obama orgulha-se de ter uma ampla base de doadores de quantias baixas, a qual se espera que continue doando mais nos próximos meses. Em agosto, a doação média coletada foi de 58 dólares, e 98 por cento das doações foram de 250 dólares ou menos.

"Não vamos comemorar, porque eles vão ter um setembro ainda maior", disse a campanha de Obama através do Twitter. "Mas agora sabemos que podemos alcançá-los, fazendo isso do nosso jeito."