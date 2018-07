Com valsa coletiva, 15ª Parada Gay começa em SP A 15ª Parada do Orgulho GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) de São Paulo começou oficialmente por volta das 13h30. A expectativa da organização é de que 3 milhões de pessoas participem. A parada começou com uma valsa coletiva em frente ao Museu de Arte de São Paulo(Masp) para comemorar os 15 anos do evento.