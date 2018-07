Com vocês, as melhores escalas

Tão bom quanto navegar é fazer escalas em destinos incríveis. Aliás, uma das principais vantagens dos cruzeiros é essa: conhecer várias praias em uma única viagem.

Geralmente, aporta-se de manhã e a partida é no fim da tarde. Aproveite ao máximo, mas lembre-se de checar o horário de embarque e respeitá-lo: os navios não costumam esperar. Confira as principais paradas deste ano:

Búzios, Rio de Janeiro

Badalada, a antiga vila de pescadores oferece praias deslumbrantes. Desde que despontou para o mundo, na década de 1960, após a visita de Brigitte Bardot, encanta a todos com o mar cintilante de praias como Ferradurinha. Outro ponto que vale ser visitado é exatamente a Orla Bardot, na Praia dos Ossos. Entre ela e a Praia da Armação está a igreja de Sant"Ana, construção de 1740. O agito noturno se concentra na Rua das Pedras.

Vitória, Espírito Santo

A capital capixaba caiu nas graças dos cruzeiros. A avenida beira-mar é o maior atrativo para quem desembarca, com restaurantes que servem as tradicionais moquecas capixabas.

Maceió, Alagoas

Curtir a praia é a palavra de ordem numa capital que tem 40 quilômetros litorâneos e sol o ano todo. Aproveite a água verde, os coqueiros e as piscinas naturais. Uma opção feita por muitos é passar o dia entre as Praias de Pajuçara e Ponta Verde, com restaurantes, quadras e passeios de jangada para os recifes de corais. Se der tempo, faça um passeio de buggy para as falésias.

Salvador, Bahia

Boa dica é desembarcar e caminhar até o Pelourinho: são cerca de 15 minutos. O patrimônio arquitetônico, as igrejas, os batuques dos grupos locais e muitos bares e restaurantes fazem a festa dos visitantes. Não deixe de experimentar um acarajé do tabuleiro de uma baiana e de ver as rodas de capoeira.

Ilhabela, São Paulo

O nome já diz tudo: o visual conquista antes mesmo de o navio atracar. Saia da embarcação e vá para a Praia de Jabaquara, uma das mais bonitas da Ilha. Apesar de ficar numa das extremidades, o acesso é fácil para quem chega de navio. Não muito longe dali, a Praia da Armação tem uma simpática capelinha na areia, emoldurada por uma enorme árvore chapéu de sol.

Fernando de Noronha

Atracar nesse arquipélago tem um tom quase onírico. As cores intensas do mar e a beleza das praias não deixam ninguém imune. Você pode começar caindo nas águas da Baía do Sancho. Mas aproveite também para admirar o Morro Dois Irmãos da Baía dos Porcos, mergulhar na água cristalina e conhecer algumas das 21 ilhas.