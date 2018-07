Com volta de Celso de Mello, STF retoma julgamento do mensalão nesta 2a O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta segunda-feira o julgamento do mensalão, depois de duas sessões canceladas por problemas de saúde do decano, Celso de Mello, a quem cabe o voto decisivo sobre a perda de mandato dos deputados condenados na ação penal.