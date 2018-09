Com volume menor, dólar sobe 1% em linha com exterior

A moeda norte-americana fechou a 1,878 real, com valorização de 1,02 por cento. O dólar agora acumula alta de 3,13 por cento em junho e de 7,75 por cento no ano.

De acordo com dados parciais da clearing (câmara de compensação) da BM&FBovespa, havia 1,8 bilhão de dólares em negócios registrados até poucos minutos antes do fechamento. A média em maio foi de 2,8 bilhões de dólares.

Enquanto o mercado de câmbio encerrava o expediente, o índice Standard & Poor's 500, da bolsa de Nova York, caía 1,1 por cento. O euro, também em baixa, seguia abaixo de 1,20 dólar, no menor nível em mais de quatro anos.

"O mercado ficou olhando lá fora, com liquidez mais baixa", disse Carlos Allievi Jr., gestor da Infinity Asset.

As atenções estavam voltadas para os problemas na Europa, onde ministros das Finanças costuravam os detalhes do mecanismo de ajuda que ficará disponível a países da zona do euro.

Sobre a Hungria, autoridades como Jean-Claude Juncker, presidente do Eurogroup, vieram a público para tentar desfazer comparações com os problemas na Grécia, que precisou de socorro para continuar pagando a dívida externa.

O mercado evitou apostas mais arriscadas diante da batelada de eventos econômicos no restante da semana. Além dos desdobramentos da crise europeia, há decisões de juros no Brasil e na Europa, Produto Interno Bruto (PIB) e inflação no Brasil, indicadores de atividade na China e números sobre confiança nos Estados Unidos.

Internamente, o que pode ajudar a limitar a possível alta do dólar no caso de uma pressão externa é o fluxo de capitais para o país. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostraram que o superávit comercial atingiu 6,8 bilhões de dólares no ano, sendo 1,1 bilhão de dólares só na semana passada.

"Foi um número muito acima do esperado, e mais uma vez a surpresa veio do lado dos exportadores", escreveu o banco BNP Paribas, em nota.