Comandante da PM-BA é assaltado ao fazer exercícios O comandante-geral da Polícia Militar (PM) da Bahia, coronel Alfredo Castro, foi assaltado nesta quarta-feira, 6, enquanto praticava exercícios na Praia da Boca do Rio, em Salvador. Castro fazia uma corrida pelo local quando teve o telefone celular tirado da mão por um homem, de bicicleta, que fugiu em seguida. De acordo com a PM, o assaltante ainda não foi identificado. O comandante-geral da PM da Bahia não quis comentar o caso, mas, de acordo com a assessoria da polícia, registrou a ocorrência na 9ª Delegacia.