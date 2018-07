Comandante-geral da PM de SP deixa o cargo O Comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Álvaro Camilo, afirmou que foi um privilégio comandar a instituição, em uma nota que enviou à imprensa. O Comandante Camilo entregou nesta segunda-feira o pedido de exoneração do cargo. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o comandante ainda não afirmou o motivo da desistência do cargo.