Comandante-geral da PM do Rio deixa o cargo O comandante-geral da Polícia Militar (PM), coronel Mário Sérgio Duarte, pediu exoneração do cargo ontem, requisição aceita pelo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro (SSPRJ), "o nome do novo comandante-geral da PM será divulgado o mais breve possível".