Comandante no Grande ABC assumirá PM-SP O coronel Roberval Ferreira França, do policiamento da região do Grande ABC, será o novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, segundo informou o governo do Estado nesta terça-feira. França assumirá o posto em substituição ao coronel Álvaro Batista Camilo, que dirigiu a corporação desde abril de 2009. Camilo entregou o pedido de exoneração do cargo na segunda-feira.