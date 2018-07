Comando da PM abre inquéritos e investigar extermínio O Comando-Geral da PM informou que abriu dois inquéritos policial-militares para apurar a participação de integrantes da corporação em assassinatos em Guarulhos. As investigações são feitas pelo Comando de Policiamento de Área-7 e pela Corregedoria da PM. Testemunhas já foram ouvidas e perícias, feitas. A PM informou que não compactua com desvios de conduta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.