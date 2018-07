Comando expulsa 2 PMs por saque no Alemão Dois policiais militares acusados de saquear uma casa no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, durante a ocupação promovida a partir de novembro de 2010 foram expulsos da PM nesta semana, com base em investigação promovida pela Corregedoria. A decisão de expulsar foi tomada pelo próprio comando da PM. O ex-sargento Jorge Francisco Machado e o ex-soldado Eduardo de Souza Lopes integravam o 16º Batalhão.