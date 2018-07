Combate à aids pode custar US$ 35 bilhões em 2030

No ano passado, os países ricos destinaram um montante de US$ 7,6 bilhões - quase US$ 6 bilhões a menos do valor necessário.

"É uma bomba-relógio. Em todo o mundo, para cada duas pessoas que recebem tratamento outras cinco são contaminadas", afirmou o diretor executivo da Aliança Internacional HIV/Aids, Alvaro Bermejo. "Nesse ritmo, o gasto com a aids subirá dos atuais US$ 13 bilhões para US$ 35 bilhões em 20 anos'', disse.