Combate à aids sofre corte de gasto, aponta ONU

Em 11% dos 71 países avaliados - onde vivem 3,4 milhões de pessoas que recebem coquetel gratuito de antirretrovirais -, os cortes na distribuição de remédios já começaram. O Brasil não está entre eles. ?Estamos vivendo um caos?, diz a diretora da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan. ?Nos países ricos, as pessoas estão perdendo emprego. Nos países em desenvolvimento, a vida.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.