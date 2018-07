Combate à coqueluche terá nova estratégia O governo quer divulgar até o próximo mês uma nova estratégia para tentar evitar o avanço da coqueluche no País. Um protocolo que está em fase de conclusão vai recomendar que gestantes com sintomas da doença sejam medicadas com antibióticos. Está em estudo ainda a inclusão de uma nova vacina, específica para a doença, também dirigida para as mulheres grávidas.