Com o aquecimento global, o semiárido brasileiro sofrerá ainda mais com as secas. Para tentar evitar ou pelo menos mitigar os efeitos da desertificação, representantes de 1.133 cidades do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais se reúnem no 1º Encontro Nacional de Enfrentamento da Desertificação, entre os dias 3 e 5 em Juazeiro (BA) e em Petrolina (PE).