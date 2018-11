Combate à pobreza é o tema mais bem avaliado do governo Lula, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Ibope e divulgada nesta quinta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta o combate à pobreza como o tema mais bem avaliado do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com 71% de aprovação. Os entrevistados também avaliaram de forma positiva o combate ao desemprego (66%) e a política ambiental do atual governo (60%). Já os temas com desempenho mais negativo são a saúde, desaprovada por mais da metade dos entrevistados (54%) e os impostos, com 39%. A pesquisa, realizada entre os dias 4 e 7 de dezembro com 2002 pessoas em 140 municípios, mostra ainda o presidente Lula com recorde de aprovação neste final de mandato: 87% dos entrevistados consideram seu desempenho "bom ou ótimo". Já a presidente eleita, Dilma Rousseff, que está a menos de um mês de tomar posse, deverá fazer um "bom ou ótimo governo", segundo 62% dos entrevistados. Além disso, 18% disseram acreditar que o governo Dilma será melhor que o de Lula, enquanto outros 58% afirmaram que ela terá um desempenho igual e 14% esperam uma gestão pior.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.