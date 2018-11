Combate ao fumo gera projetos sociais Desde os 15 anos de idade, o auxiliar administrativo Renato de Oliveira Brasson, de Mogi das Cruzes, atualmente com 26 anos, consome um maço de cigarros por dia. Ele não sabia, mas, além dos riscos próprios com o tabagismo, cada um de seus cigarros leva a uma emissão de dióxido de carbono na atmosfera de 5,02 ppm (partes por milhão), segundo estudo realizado pelo Instituto do Coração de São Paulo. No Brasil, há 24 milhões de fumantes habituais, segundo levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Se cada um desses fumantes consome a mesma quantidade de cigarro que Brasson, eles emitem 879.504 toneladas de dióxido de carbono por ano. O volume de um dos gases de efeito estufa (GEE) é considerado grande por especialistas e serve de alerta sobre o quanto o Brasil perde em créditos de carbono enquanto não regulamenta projetos que envolvam a população nos mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL). O País poderia arrecadar mais de R$ 34 milhões, valor adquirido no primeiro leilão do carbono realizado pela Prefeitura de São Paulo em 2007, em projetos antitabagismo a partir da utilização de créditos de carbono.