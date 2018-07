Combate interno entre rebedes na Síria fez mais de 60 mil abandonarem lares

Disputas entre rebeldes que se opõem ao presidente Bashar al-Assad minaram o levante de três anos contra seu governo e mataram milhares de pessoas desde o início do ano.

O conflito colocou islamistas linha-dura contra insurgentes mais moderados, mas disputas sobre território e recursos também colocaram facções radicais umas contra as outras, mais recentemente na província produtora de petróleo do leste de Deir Al-Zor.

O britânico Observatório Sírio de Direitos Humanos informou no sábado que o braço sírio da al Qaeda, a Frente Nusra, assumiu o controle da cidade de Abreeha do Estado Islâmico do Iraque e o do Levante, ex-afiliado da al Qaeda que se desmembrou neste ano.

(Reportagem de Alexander Dziadosz)