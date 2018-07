Combates assolam aeroporto ucraniano e três soldados morrem

Combates emergiram neste sábado no principal aeroporto da cidade ucraniana de Donetsk, com separatistas retomando tentativas de romper o tênue controle do complexo por forças do governo, e militares de Kiev disseram que mais três soldados ucranianos foram mortos.

Com a interrupção das tentativas para reiniciar negociações de paz, os rebeldes pró-Rússia intensificaram bombardeamentos para quebrar a resistência das tropas governamentais encerradas no aeroporto, que já está em escombros após meses de guerra.

Apesar de suas pistas terem crateras e o aeroporto ter deixado de funcionar há tempos, o complexo tem um valor simbólico para os dois lados e se tornou o principal ponto de inflamação nos combates conforme as perspectivas para negociações de paz renovadas esmaeceram.

Uma reunião programada de representantes da Ucrânia, da Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e líderes separatistas sobre a crise ucraniana não se materializou na capital bielorrussa Minsk na sexta-feira.

A reunião do chamado "grupo de contato" é vista como vital para que as partes em conflito respeitem um cessar-fogo real.

"Nas últimas 24 horas três membros do serviço ucraniano foram mortos e 18 feridos. Ontem (sexta-feira) à noite conseguimos evacuar os feridos do aeroporto", disse o porta-voz militar Andriy Lysenko.

Separatistas estavam concentrando seu fogo neste sábado no novo terminal do aeroporto e sua estação meteorológica.

"Nossas forças estão repelindo os ataques dos terroristas. A luta é pesada. Disparos estão acontecendo o tempo todo. A situação continua sob controle, mas o adversário não está dando trégua em seus ataques para apoderar-se deste objetivo estratégico", disse Lysenko.

(Por Richard Balmforth)