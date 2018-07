Combates se intensificam em Damasco; Rússia é pressionada

Forças de segurança e veículos blindados cercaram áreas rebeldes como o bairro de Midan (sul), mas foram incapazes de expulsar os combatentes da oposição, segundo ativistas.

Um vídeo divulgado pela oposição mostrava homens de jeans escondidos atrás de sacos de areia em becos, disparando granadas de propulsão e metralhadoras em meio a nuvens de poeira e estampidos. Rebeldes queimaram pneus e bloquearam algumas ruas para proteger os combatentes. Colunas negras de fumaça se erguiam sobre a capital.

Ativistas disseram que o bairro oposicionista de Tadamon, na periferia, foi alvo de foguetes e disparos de artilharia.

Em Midan, moradores disseram que há franco-atiradores nos telhados. "Há soldados por todo lado, posso ouvir as ambulâncias", disse um morador dos arredores. "Parece uma guerra em Damasco."

O governo pouco disse sobre o avanço do conflito para a capital. A TV estatal informou na segunda-feira que as forças do governo estavam buscando "grupos terroristas" escondidos em alguns bairros de Damasco.

Um combatente disse à Reuters que os rebeldes continuam lutando porque não têm como recuar para áreas mais seguras. "Se eles pudessem sair, sairiam", afirmou.

Ativistas da oposição disseram que a ocorrência de combates no coração do poder de Assad mostra que os rebeldes estão perdendo o medo das forças governamentais.

"Quando você volta seus canhões para o coração de Damasco, para Midan, você perdeu a cidade", disse o ativista Imad Moaz, de Damasco. "Os rebeldes na rua têm o apoio de famílias em toda Damasco."

O Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que os combates se espalharam desde a noite de domingo para outras áreas da capital, e que helicópteros bombardearam alguns bairros.

A violência continua desenfreada também em outros pontos do país. O Observatório, com sede na Grã-Bretanha, disse ter recebido relatos de que mais de 150 pessoas foram mortas na segunda-feira.

É difícil verificar os relatos feitos por ativistas, por causa das restrições do governo ao trabalho da imprensa internacional.

Na frente diplomática, o mediador internacional, Kofi Annan, vai se reunir na terça-feira em Moscou com o presidente Vladimir Putin, mas a Rússia parece relutante em ceder aos pedidos ocidentais para que pare de proteger Assad.

Na segunda-feira, o chanceler russo, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de incluir "elementos de chantagem" em uma proposta de resolução que renova o mandato da missão de observação da ONU na Síria, mas que também inclui ameaças de sanção.

A Rússia quer a aprovação de outra versão do texto, que prorroga a missão de observação, mas sem falar em sanções.

"Se nossos parceiros decidirem bloquear nossa resolução a qualquer custo, então a missão da ONU não terá um mandato e terá de deixar a Síria. Isso seria uma pena", disse na segunda-feira o chanceler Sergei Lavrov.

(Reportagem adicional de Khaled Yacoub Oweis em Amã, Thomas Grove em Moscou e Maria Golovnina em Londres)