Vem aí o "Combo Glória Perez". A Globo oferecerá ao mercado internacional, já em outubro, um pacotão inédito de duas novelas da autora: quem comprar Caminho das Índias poderá levar, de quebra - e se pagar, claro - a versão hispânica de O Clone (2001), El Clon, parceria da Globo com a mexicana Telemundo ainda em produção.

Esse pacote prevê a exibição imediata de Caminho e a pré compra de El Clon, uma vez que a novela deve estrear na Telemundo só no início de 2010. A estratégia visa a aproveitar o sucesso dos textos de Glória Perez lá fora para vender dois produtos em um só. Para tanto, a Globo resolveu atrasar a venda de Caminho das Índias - que, pelo calendário habitual deveria ser comercializada para outros países há pelo menos quatro meses.

Com roteiro brasileiro, adaptação da Telemundo e atores hispânicos, a Globo vislumbra para El Clon um sucesso comercial quase tão grande quanto o de sua original, O Clone, que já foi vendida para 90 países.

O "Combo Glória Perez" será lançado na Mip Com, feira do mercado audiovisual que acontece a partir do dia 5 de outubro, em Cannes, na França.