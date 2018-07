Comboio com casal Nardoni chega ao Fórum de Santana O casal Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni chegou ao Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, às 8h24 de hoje. Os dois veículos que transportavam os acusados de jogar do 6º andar do edifício onde moravam a menina Isabella, em 29 de março de 2008, entraram pela rua lateral do prédio. O julgamento do casal está previsto para começar às 13 horas de hoje e deve durar cerca de cinco dias.