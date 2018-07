Comboio de ajuda humanitária é barrado em Baba Amro

"O ICRC e o Crescente Vermelho Sírio não entraram em Baba Amro hoje. Nossas negociações com as autoridades sírias continuam para que possamos entrar e ajudar o máximo de pessoas possível", afirmou o porta-voz do ICRC, Hicham Hassan, à Reuters, em Genebra.

As equipes do ICRC e do Crescente Vermelho, que chegaram a Homs na sexta-feira após receber permissão das autoridades algumas horas depois dos rebeldes fugirem de Baba Amro, passarão sua segunda noite na terceira maior cidade da Síria, afirmou Hassan.

Questionado sobre as razões para a demora no acesso, o porta-voz afirmou: "O motivo que deram ontem foi por razões de segurança."

ATAQUES CONTINUAM

Forças sírias abriram fogo durante um funeral para duas pessoas mortas na repressão às crescentes manifestações pró-democracia e mataram três jovens rapazes na cidade de Deir al-Zor,região tribal desértica, no sábado, afirmaram ativistas da oposição.

"O funeral era no bairro de al-Ommal para Amira al-Salem e Omar a-Juneidi, que foram mortos na sexta-feira. As pessoas em luto começaram a entoar cantos contra Assad quando a 'amin'(polícia de segurança pública) começou a atirar do alto de uma colina", disse à Reuters um dos ativistas, Abdallah Mahmoud, da cidade.

Deir al-Zor está localizada no rio Eufrates em uma província produtora de petróleo, perto da fronteira do Iraque.

(Reportagem de Stephanie Nebehay, em Genebra, e de Khaled Yacoub Oweis, em Amã)