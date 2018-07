Comboio de tanques é visto nos arredores de Damasco

Os tanques vinham do sudoeste de Damasco perto das Colinas de Golã, na fronteira com Israel, e passaram pela rodovia por volta das 2h (horário de Brasília), disse a testemunha.

Os tanques iam em direção ao subúrbio de Douma, no norte da cidade, e para a cidade de Deraa, no sul do país, para onde o presidente sírio, Bashar al-Assad, enviou forças para esmagar protestos pacíficos contra seu regime autocrático.

Unidades da Guarda Republicana estão estacionadas em todos os arredores de Damasco. Outra divisão mecanizada está a entre 20 e 30 quilômetros a sudoeste da capital, encarregadas de defender a região das Colinas de Golã, na fronteira com Israel, área que está calma desde um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em 1974.

