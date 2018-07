Comboio do GP de F1 provoca lentidão em rodovia de SP O motorista que seguia nesta manhã pela Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital paulista, por volta das 11h30, encontrava lentidão desde o quilômetro 19, na região de Pirituba, zona norte da cidade, até a chegada à Marginal do Tietê, no quilômetro 13, região da Vila Jaguara, zona oeste. Segundo a concessionária Autoban, o congestionamento de 6 quilômetros era reflexo de um comboio de caminhões com equipamentos para o GP Brasil de Fórmula 1. O comboio, que ocupava a faixa da direita, passou pela rodovia e seguiu para a Marginal Tietê, no sentido Castello Branco.