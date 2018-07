Comcast relata primeiro crescimento de clientes em 6 anos

"No quarto trimestre, a clientela cresceu de forma modesta", disse Roberts a investidores durante teleconferência. O presidente disse que a empresa observava uma queda nos clientes de vídeo por 26 trimestres seguidos.

Os números do quarto trimestre não foram revelados.

A unidade de TV a cabo da Comcast relatou 21,6 milhões de clientes de vídeo ao final de setembro, o maior número de todas as empresas do segmento, e que perdeu cerca de 129 mil clientes no terceiro trimestre do ano passado.

Roberts afirmou ainda que a companhia investiu em atendimento ao cliente e novas tecnologias, incluindo um guia do usuário ativado por voz e acesso a canais a cabo em dispositivos móveis para atrair mais assinantes.

(Reportagem de Lisa Richwine)