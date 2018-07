Começa 2ª a confirmação de matrículas nas escolas de SP

A Secretaria da Educação paulista iniciará na segunda-feira, 8, a confirmação de matrícula dos cerca de 368 mil adolescentes que se inscreveram para estudar no ensino médio da rede estadual no ano que vem. Segundo a pasta, todos os inscritos estavam fora rede. Até o dia 16, eles devem ir à sua futura escola e conferir as listas com a relação de matrículas. A secretaria informou que o aluno deve levar documentos como RG, comprovante de conclusão de ensino fundamental (ou carta da escola que confirma esta conclusão), histórico escolar, comprovante de endereço, documento de transferência de escola e atestado de trabalho (se houver necessidade de estudo à noite). Quem já é aluno do ensino fundamental público será informado na própria escola em que está matriculado.