Começa 2ª etapa de inscrições para bolsas do ProUni Termina nesta quinta-feira, 24, a segunda etapa de inscrições para as bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) do primeiro semestre de 2011. Para participar do ProUni, é preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em estabelecimento privado com bolsa integral. Também é necessário ter participado do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2010, atingido o mínimo de 400 pontos na média das cinco provas e não ter tirado zero na redação.