Começa a limpeza na Imigrantes

O acidente aconteceu na altura do km 41, na Represa do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, no sentido São Paulo. A pista sul da Rodovia dos Imigrantes foi liberada para subida da serra, no sentido São Paulo, por volta das 17h.

A pista normalmente é usada para descida mas, por causa do acidente na pista norte, a concessionária Ecovias decidiu inverter seu sentido. A descida está sendo feita apenas pela Via Anchieta, que apresenta tráfego intenso e neblina em toda a sua extensão.

De acordo com informação divulgada pelos bombeiros às 16h15, 29 pessoas ficaram feridas e uma morreu. As vítimas estão sendo socorridas nos prontos socorros de Diadema, Mauá, Santo André, Cubatão e Santos.