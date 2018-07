Começa a valer amanhã regra para transporte de criança

No Rio de Janeiro, as multas devem ser aplicadas apenas a partir do dia 8. A Guarda Municipal, responsável por fiscalizar infrações no trânsito junto com a Polícia Militar (PM), CET-Rio, vai apenas orientar a população sobre a nova lei. Segundo a Guarda Municipal, será dado um período de uma semana para adaptação às novas regras.

O descumprimento dessa norma está sujeito a penalidade prevista no artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro, que considera a infração gravíssima e prevê multa de R$ 191,54 mais sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Essas regras não se aplicam aos veículos de transporte coletivo, aos de aluguel, aos táxis, aos veículos escolares e aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas.