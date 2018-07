Começa a venda de ingresso para o Carnaval em SP

Cerca de 26 mil lugares serão colocadas à venda no total, pois a venda de camarotes já está praticamente esgotada. As bilheterias funcionarão de segunda a sábado, das 11h às 17h.

De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, será permitida a venda de até dez ingressos por pessoa. A censura do evento é para crianças de até 5 anos de idade e os menores de 14 anos só poderão entrar no sambódromo acompanhados dos pais ou de algum representante legal. Nos camarotes, a entrada é liberada para maiores de 18 anos.

A venda acontecerá apenas nas bilheterias do Anhembi. Na ausência do estudante somente pai ou mãe, mediante documentos, estão autorizados a efetuar a compra. Idosos e aposentados devem estar presentes no ato da compra.

Pontos de venda:

* Zona Norte

- Anhembi: Avenida

Olavo Fontoura, 1.209 - Santana

- Estádio do Canindé

Rua Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé

* Zona Oeste

- Estádio do Pacaembu

Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu

* Zona Sul

- Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1.361 - Ibirapuera

* Grande São Paulo

- Santo André

- Estádio Bruno José Daniel

Rua 24 de Maio, s/n - Santo André

Barueri

- Ginásio de Esportes José Corrêa

Avenida Guilherme P. Guglielmo, 100 - Barueri