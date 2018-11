Começa amanhã a vacinação de jovens

Eles são jovens saudáveis de 20 a 29 anos de idade, estudantes, donas de casa, executivos e funcionários em início de carreira, sem grandes preocupações com a saúde. Trabalham muito e têm pouco tempo disponível. São também, estima-se, 35 milhões de pessoas, o maior público-alvo da terceira etapa da megacampanha de vacinação contra a gripe suína, que começa na próxima segunda-feira e atende justamente a essa faixa etária. O público poderá ser imunizado até o dia 23 deste mês.

Segundo avaliação de especialistas e do Ministério da Saúde, diferentemente de outros públicos da campanha de vacinação, como pessoas doentes crônicas, crianças e gestantes - que frequentam com maior assiduidade serviços de saúde -, jovens saudáveis são um público difícil de alcançar em uma estratégia de imunização.

As autoridades de saúde já enfrentaram desafio semelhante durante uma outra grande campanha de vacinação, a imunização de homens jovens de 20 a 39 anos contra a rubéola, em 2008. Foi preciso levar a vacina a locais como universidades e supermercados, além dos postos de saúde.

Mesmo assim, entre os homens, mais arredios aos cuidados com a saúde, e nas regiões Sul e Sudeste, não foi atingida a meta de imunizar 95% da população. Mas, considerando-se todo o País, a meta foi atingida.

Na vacinação contra a gripe suína, a meta é atingir 80% dos grupos de maior risco para adoecer e morrer pela gripe suína -caso das pessoas de 20 a 29 anos. A intenção do ministério não é evitar a transmissão, já que o vírus está disseminado globalmente desde o ano passado, mas evitar mortes provocadas pela doença.

Trabalho externo. De acordo com uma nota técnica divulgada pelo ministério, para atingir o público de 20 a 29 anos, os gestores estaduais e municipais, que executam a campanha de vacinação, deverão buscar "a articulação com diferentes instituições, a exemplo de universidades, empresas e outras".

"Uma vacinação como essa exige um trabalho externo muito grande e não sabemos se muitos profissionais poderão se deslocar, porque, logo em seguida a essa etapa, virá a vacinação dos idosos, que também exigirá muito das equipes", afirma o epidemiologista José Cássio de Moraes, da Santa Casa de São Paulo, que pesquisa coberturas vacinais no País.

São Paulo. Até quarta-feira à noite, a Secretaria de Estado da Saúde, que coordena a vacinação em São Paulo, ainda não tinha divulgado informações sobre como será a abordagem do maior público-alvo da campanha. Questionada, a pasta informou apenas que seguirá a estratégia nacional e não concedeu entrevista.

De acordo com informações do ministério, no sábado da próxima semana, dia 10, deverão ocorrer mobilizações especiais para essa faixa dos 20 a 29 anos, em uma espécie de "dia D" da campanha.

Entre os dias 10 e 21 de maio ocorrerá a quinta e última etapa da campanha, esta para o público saudável de 30 a 39 anos, com características semelhantes aos de 20 a 29 anos (mais informações nesta página). Essas duas faixas etárias só foram separadas por causa dos prazos dos laboratórios farmacêuticos para entregar as vacinas.

CALENDÁRIO

Amanhã começa 3ª fase

2ª fase da vacinação

Prorrogada até 23/4

Recebem a vacina contra a gripe suína adquirida pelo governo (também disponível a partir deste mês nas clínicas particulares, com preço de R$ 60 a R$ 90) crianças entre 6 meses e 23 meses, doentes crônicos jovens e grávidas

3ª fase

De 5 a 23/4

Jovens de 20 a 29 anos

4ªfase

De 24/4 a 7/5

São vacinadas as pessoas a partir dos 60 anos portadoras de doenças crônicas

5ª fase

De 10 a 21/5

Adultos de 30 a 39 anos