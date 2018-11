Começa amanhã a vacinação de jovens

Segundo avaliação de especialistas e do Ministério da Saúde, diferentemente de outros públicos da campanha de vacinação, como pessoas doentes crônicas, crianças e gestantes - que frequentam com maior assiduidade serviços de saúde -, jovens saudáveis são um público difícil de alcançar em uma estratégia de imunização.

As autoridades de saúde já enfrentaram desafio semelhante durante uma outra grande campanha de vacinação, a imunização de homens jovens de 20 a 39 anos contra a rubéola, em 2008. Foi preciso levar a vacina a locais como universidades e supermercados, além dos postos de saúde.

Mesmo assim, entre os homens, mais arredios aos cuidados com a saúde, e Ras regiões Sul e Sudeste, não foi atingida a meta de imunizar 95% da população. Mas, considerando-se todo o País, a meta foi atingida.

Na vacinação contra a gripe suína, a meta é atingir 80% dos grupos de maior risco para adoecer e morrer pela gripe suína - caso das pessoas de 20 a 29 anos. A intenção do ministério não é evitar a transmissão, já que o vírus está disseminado globalmente desde o ano passado, mas evitar mortes provocadas pela doença. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.