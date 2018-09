Começa amanhã em SP segunda edição do Risadaria

Bonfá afirmou que quem for conferir o Risadaria vai se divertir, mesmo o público que já participou da primeira edição, em março do ano passado. "Além das mesmas plataformas - TV, rádio, internet, cinema e humor gráfico - com acervos diferentes, com coisas inéditas, haverá quatro novas áreas de conteúdo, duas delas sugeridas por pessoas que estiveram no festival em 2010."

A primeira sugestão partiu de fotógrafos, que sentiram falta de "fotografias engraçadas" no evento. Então, em parceria com a Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo (Arfoc-SP), a curadoria do festival selecionou para este ano 16 fotografias de humor que, ampliadas, vão ganhar destaque. A outra sugestão veio de Newton Cannito, ex-secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura. Ele manifestou o desejo de assistir a documentários bem-humorados. "Vamos ter o RisaDoc: exibição de documentários de humor em curta e média metragem", disse Bonfá.

Além disso, haverá uma área destinada à literatura - a Humorteca -, com mais de 200 títulos de humor. "Teremos um lounge no local para as pessoas poderem ler e descansar, já que a ideia é que o público passe o dia inteiro lá." Por fim, em uma conversa com Marcelo Tas, surgiu a ideia de chamar grafiteiros para completar o cenário. Sob curadoria de Otávio e Gustavo Pandolfo, conhecidos como Osgemeos, dez grafiteiros foram selecionados para mostrar seus trabalhos.

Homenagem

O homenageado desta segunda edição será Jô Soares. A escolha se deu, segundo Bonfá, porque o "Jô é um artista multimídia, multitalentoso, que tem tudo a ver com o Risadaria, que também transita por diversos meios." Estarão em exposição itens pessoais e fotos da carreira de Jô Soares e dos bastidores de seus programas. "E sabe aquelas pessoas que estudam borboletas e colam elas num quadro? Nós vamos fazer isso com as gravatas-borboleta do Jô."

O festival de humor vai contar ainda com um tributo ao nariz. Sob curadoria do cartunista do jornal Folha de S. Paulo Caco Galhardo, dez artistas criaram desenhos que têm o nariz como personagem principal. Além disso, haverá a exposição dos principais trabalhos da carreira de dois nomes do humor gráfico: o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo e Reinaldo, do Casseta & Planeta. Entre as atrações internacionais, destaque para Michael Winslow, que faz as "mil vozes" do clássico "Loucademia de Polícia".

Serviço

Risadaria - Muito Além da Piada. Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.º. De quinta-feira (24) a sábado (26), das 10 às 22 horas, e domingo (27), das 10 às 21 horas. Ingressos: de R$ 30 a R$ 100. Programação completa no site www.risadaria.com.br.