Começa amanhã maior campanha de vacinação de SP A Secretaria de Estado da Saúde dará início amanhã a maior Campanha de Vacinação contra rubéola e poliomielite já realizada no Estado de São Paulo, que pretende atingir aproximadamente 40% da população paulista. Batizada de Dia da Vacinação Familiar, o objetivo é imunizar 16,4 milhões de paulistas entre crianças e adultos de ambos os sexos. A abertura oficial da campanha será no Parque do Ibirapuera, das 9 horas às 14 horas, e as crianças que passarem pelo local poderão se divertir gratuitamente no miniparque de diversões montado entre a Marquise e o Auditório do Ibirapuera. Haverá tobogã, cama-elástica, pintura facial e distribuição de bolas e máscaras do Zé Gotinha, além de uma tenda especialmente instalada para vacinar as crianças menores de cinco anos contra a pólio e os pais e tios com idade entre 20 e 39 anos contra a rubéola. Somente contra a poliomielite, a Secretaria de Estado da Saúde pretende imunizar 2,9 milhões de crianças menores de cinco anos. A segunda fase da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil acontece somente neste sábado em mais de 15 mil postos fixos e volantes à disposição da população. Já a vacinação contra a rubéola vai até 12 de setembro e pretende imunizar 13,5 milhões de paulistas entre 20 e 39 anos de idade, o que representa 95% do total de pessoas nessa faixa etária que vivem nos 645 municípios do Estado. Todos os homens e mulheres deverão procurar os postos de saúde até o dia 12 de setembro, das 8 horas às 17h (exceto finais de semana), para receber uma dose da vacina dupla viral, que protege também contra o sarampo. Cerca de 15 mil postos fixos e volantes estarão à disposição da população no período. Haverá em torno de 57 mil profissionais de saúde e 4 mil carros envolvidos na operação.