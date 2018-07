Começa apuração do desfile das escolas de SP

No ano passado, quando o local era aberto ao público em geral, houve confusão na apuração das notas, que culminou com sambistas presos e incêndio em alegorias das escolas de samba em razão da invasão da área reservada por um torcedor que destruiu cédulas com notas das escolas. A recomendação dos organizadores neste ano é para que os torcedores acompanhem a votação das quadras de suas agremiações.

Competiram 14 escolas no grupo especial: Mocidade Alegre, Acadêmicos do Tatuapé, Dragões da Real, X9 Paulistana, Mancha Verde, Águias de Ouro, Gaviões da Fiel, Império da Casa Verde, Vai-Vai, Tom Maior, Acadêmicos do Tucuruvi, Rosas de Ouro, Nenê de Vila Matilde e Unidos de Vila Maria. No ano passado, a campeã foi a Mocidade Alegre e a vice, a Rosas de Ouro.

Na sequência dessa apuração tem início a apuração do desfile do grupo de acesso, que garante vaga no desfile do grupo especial para a campeã e a vice. No ano passado, venceram a Nenê de Vila Matilde e a Acadêmicos do Tatuapé. Nesse grupo intermediário competem oito escolas.