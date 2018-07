Começa apuração que define campeã do Carnaval de SP

O início da apuração no Anhembi atrasou por conta de uma reunião entre os organizadores e presidentes das escolas de samba, na qual foi debatida a troca de dois jurados em uma das noites do desfile.

Na tarde de ontem, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, em reunião com as 22 escolas de samba, definiu a ordem dos critérios de desempate para as agremiações do Grupo Especial e do Grupo de Acesso que participaram do Carnaval 2012.

O quesito de desempate será a comissão de frente. Caso haja empate neste critério, o samba-enredo definirá a vencedora do Carnaval 2012. Neste ano, as notas terminarão em unidades após a vírgula, como, por exemplo, 9,1 ou 9,2. Em 2011, cada quesito fechava em 0, 0,25, 0,50 ou 0,75.

Na sexta-feira, abriram o Carnaval paulista as escolas: Mocidade Camisa Verde e Branco, Império da Casa Verde, X-9 Paulistana, Vai-Vai, Rosas de Ouro, Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde. No segundo dia desfilaram as escolas: Dragões da Real, Pérola Negra, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Unidos de Vila Maria, Gaviões da Fiel e Tom Maior.

Nenhuma escola do Grupo Especial foi penalizada no Carnaval 2012. Já no Grupo de Acesso, cuja vencedora será conhecida após a apuração do Grupo Especial, a escola Unidos de São Lucas perdeu três pontos pela falta de um carro alegórico e por um dos geradores de energia exibir um patrocínio.

A torcida da Gaviões da Fiel está em maior número no sambódramo e ocupa uma arquibancada. Na parte inferior, estão concentradas as torcidas das demais agremiações.