Começa colheita de algodão na Bahia

Os produtores de algodão da Bahia começaram a colher a safra 2009/2010, estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em 407.900 toneladas, 9,5% acima do obtido no ano passado. Conforme o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), João Carlos Jacobsen, o ritmo dos trabalhos ainda é tímido, mas deve ganhar intensidade em duas semanas. Segundo calcula o produtor, as condições climáticas seguem favoráveis e devem garantir uma produtividade superior a 1.500 quilos de pluma por hectare.

Em Mato Grosso, onde a colheita começa apenas no início de junho, o clima preocupa. Segundo o diretor executivo da Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Décio Tocantins, a falta de chuvas em várias regiões já compromete o potencial produtivo das lavouras. "É muito difícil precisar o quanto, mas é provável que tenhamos alguma perda de rendimento."

No mercado disponível, os preços estão sob pressão. O indicador Cepea/Esalq acumulou perda de 1,04% na última semana. Segundo os analistas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), os fundamentos do mercado continuam altistas, com baixos estoques globais e demanda interna e externa aquecidas.