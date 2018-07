Começa disputa por vagas na Unicamp

CAMPINAS - Começou neste domingo, 11, o vestibular da Unicamp. Os 67.403 inscritos fazem desde as 13h a prova de primeira fase, com duas redações de execução obrigatória e 48 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas do ensino médio. Estão em disputa 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e 2 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.

Em sua quarta tentativa para uma vaga em Medicina, a estudante Tayna Gonçalves, de 21 anos, chegou com uma hora de antecedência ao colégio Liceu Nossa Senhora Auxiliadora para fazer o exame. "A concorrência é alta e houve alteração na prova. Mas estou tranquila, apesar de ser uma avaliação bastante exaustiva", afirmou. No Liceu, não foi registrado nenhum caso de aluno atrasado.

Até o ano passado, a prova tinha três redações. Segundo o professor Maurício Kleinke, coordenador executivo da Comvest - comissão responsável pelo exame - a redução para dois textos foi fruto de uma pesquisa realizada com candidatos, na qual eles indicaram ter pouco tempo para escrever as três redações. "Além disso, foi realizada uma análise estatística dos resultados de dois anos e um simulado, onde percebemos que era possível reduzir os textos e manter, ou melhorar, a qualidade de avaliação da leitura e escrita", disse Kleinke.

"Gosto e acho que vou bem em redação, por isso estou confiante, até pelo perfil da prova da Unicamp", afirmou, antes de entrar para a prova, a estudante Thais Haddad, de 17, que no ano passado prestou o vestibular como treineira e "passou".

Os alunos podem começar a deixar os locais de prova às 15h30. O tempo máximo de permanência na sala é de 5h. O exame está sendo aplicado em 20 cidades do Brasil: Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Fortaleza, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Sumaré.

Calendário

No dia 21 de dezembro a Comvest divulgará a lista dos candidatos aprovados na primeira fase e locais de prova da segunda fase, que ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2013.

As provas de habilidades específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música serão realizadas em Campinas entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2013.

A chamada para matrícula virtual será divulgada dia 4 de fevereiro e os convocados nesta chamada deverão efetivar a matrícula virtual nos dia 5 ou 6 de fevereiro, exclusivamente na página eletrônica da Comvest, em formulário específico.