Começa elaboração de novo Código Civil A comissão de juristas instituída pelo Senado para elaborar o anteprojeto de um novo Código de Processo Civil realiza amanhã sua primeira reunião. O objetivo do encontro é definir o roteiro e a agenda de trabalho que deverá orientar os parlamentares na elaboração do texto, como ocorreu no caso do projeto do novo Código de Processo Penal, que também contou com a colaboração de especialistas. Criada em setembro, a comissão terá até o fim de abril para apresentar o anteprojeto.