Começa em SP a temporada de bazares natalinos

Com a proximidade do final do ano, começam a pipocar na capital paulista os bazares natalinos. Grandes confecções aproveitam para esgotar os estoques de coleções passadas, organizando queimas, com descontos que chegam a 70%. É o caso da Iódice, marca fashionista, oferecendo descontos de até 70% entre os dias 10 e 13. Há também os bazares beneficentes, que repassam parte do arrecadado a projetos sociais. A grife feminina Madrid, nos Jardins, destina 20% das vendas à Cruz Vermelha. Na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, o paulistano compra peças de cerâmica e mosaico para ajudar o projeto Oficina Pedacinho de Arte, idealizado para tirar crianças carentes das ruas, ensinando trabalho artesanal. Na Liberdade, região central, o Bazar do Bem arrecada recursos para entidades beneficentes nipo-brasileiras. São 30 expositores e há produtos tipicamente orientais.