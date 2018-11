Começa entrega de apartamentos para desabrigados no RJ As chaves dos primeiros 50 apartamentos localizados em Realengo, no Rio, foram entregues neste domingo, 18, aos moradores desabrigados do Morro do Urubu. As famílias, que estão alojadas em abrigos da Prefeitura, poderão se mudar a partir de amanhã no condomínio Vivendas do Ipê Amarelo, segundo a administração municipal.