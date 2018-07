Começa exumação das vítimas do ''caracaço'' A promotoria venezuelana deu início ontem à exumação dos corpos das vítimas do chamado "caracaço", a onda de protestos que deixou 300 mortos na Venezuela no final dos anos 80, durante o governo Carlos Andrés Pérez. A maior parte das vítimas foi sepultada em valas comuns no cemitério A Peste. A exumação busca identificar os mortos.