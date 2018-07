Começa fiscalização contra fumo em Salvador

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência, responsável pela fiscalização, nos primeiros dias as visitas a estabelecimentos terão "caráter educativo", mas poderão resultar em notificação dos estabelecimentos, caso haja flagrante de descumprimento da norma. "Caso haja novo flagrante, em uma segunda visita, o estabelecimento e o infrator serão autuados e multados", diz o secretário Fábio Rios Mota. A capital baiana é a que tem a menor proporção de adultos fumantes no País, com 11,5% da população adepta do tabagismo.