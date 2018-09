Começa fiscalização de caminhões no Morumbi, em SP

Os veículos que não estiverem devidamente cadastrados serão considerados irregulares e estarão sujeitos a multa, no valor de R$ 85,12, considerada infração média, com quatro pontos na carteira de habilitação.

A fiscalização será feita por meio de oito radares eletrônicos, 50 agentes de trânsito da CET e policiais do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran). Foram instaladas 1.120 placas de sinalização e a fiscalização será reforçada em pontos estratégicos das seguintes vias com trânsito de caminhões proibido:

- Avenida Giovanni Gronchi, em toda a extensão;

- Avenida Francisco Morato, em toda a extensão;

- Avenida Morumbi, entre a Ponte do Morumbi e a Avenida Francisco Morato;

- Avenida Dr. Luiz Migliano, em toda extensão;

- Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares, em toda a extensão;

- Avenida Jacob Salvador Zveibel, em toda a extensão;

- Avenida João Jorge Saad, em toda a extensão;

- Rua Eng. Oscar Americano, em toda a extensão;

- Rua Padre Lebret, em toda a extensão;

- Rua Jules Rimet, da Praça Roberto Gomes Pedrosa até a Rua Padre Lebret.

As regras de excepcionalidades previstas na Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) serão estendidas ao transporte de produtos alimentícios perecíveis, feiras livres, mudanças e concretagem mediante cadastramento já existente no Departamento de Operações do Sistema Viário (DSV). O tráfego de Veículos Urbanos de Carga (VUCs) está liberado nessas vias.